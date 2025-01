90. Geburtstag von Elvis Presley: Für immer der King of Rock ‹n› Roll

Er lernte auch neue Frauen kennen. Ginger Alden (68) war die letzte Frau an seiner Seite. Doch auch sie konnte den King nicht davon abhalten, sich gesundheitlich zu zerstören. Die Versuche seiner Verlobten, ihn auf sein ungesundes Verhalten aufmerksam zu machen, scheiterten an seinen Wutausbrüchen. 2015 sagte Alden dem Magazin der «Süddeutschen Zeitung»: «Sagen wir mal so: Er war seit seiner Jugend der grösste Rockstar des Planeten. Er war es nicht gewohnt, dass Menschen ihm widersprechen.» Seine letzten Jahre verbrachte Elvis oft zurückgezogen in Graceland, wo er mit gesundheitlichen und psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Seine Unzufriedenheit liess der Waffennarr ungefiltert heraus – so soll er, wenn ihm eine Sendung im Fernsehen nicht gefallen hat, einfach auf den Fernseher geschossen haben, erinnerte sich Alden.