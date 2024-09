90. Geburtstag von Udo Jürgens: Ein ehrenhafter Entertainer

Bereits in seinem wohl bekanntesten Hit «Griechischer Wein» aus dem Jahr 1974 geht es wesentlich tiefgründiger zu, als der zum Mitsingen einladende Refrain beim oberflächlichen Hören zunächst vermuten lässt. In dem Lied bediente Jürgens keineswegs die üblichen Schlager–Klischees über südländische Lebensfreuden, sondern thematisierte zum ersten Mal in seinem musikalischen Bereich mit grösster Empathie die Lebenssituation der sogenannten «Gastarbeiter», die sich abends in der Kneipe bei einem Glas Wein zurück in ihre Heimat sehnten.