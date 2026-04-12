«90210»-Star AnnaLynne McCord ist verlobt

Manchmal braucht es einen zweiten Anlauf, bis es wirklich passt. Bei AnnaLynne McCord (38) und Danny Cipriani (38) war es sogar ein dritter – nach Jahren voller Auf und Abs, einer Trennung und dem Neustart als Freunde sind die beiden nun verlobt. Wie das Magazin «People» berichtete, machte der frühere britische Rugby–Profi der «Days of Our Lives»–Darstellerin bereits am ersten Weihnachtstag den Antrag – in ihrem Haus in Los Angeles, umgeben von der Familie. «Jetzt hast du mich an der Backe», verkündete McCord mit einem Ring–Emoji die Verlobung auch bei Instagram.