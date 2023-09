9/11-Jahrestag: Pete Davidsons Mutter ehrt verstorbenen Ehemann

Im Jahr 2015 teilte der Schauspieler eine Reihe von Tweets, in denen er sich an seinen Vater erinnerte, gespickt mit Witzen und Dankesworten an Freunde, die ihm an diesem Tag die Hand reichten. «Ich bin ein sehr glücklicher Kerl.» Er beendete seine Nachricht mit einer ernsten Note, indem er twitterte: «Alle Witze beiseite. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke. Du bist mein Held. Kann es kaum erwarten, dich eines Tages wiederzusehen.»