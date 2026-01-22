98. Academy Awards: So divers ist die Liste der Oscar-Nominierten

Rekordjahr für Lateinamerikanerinnen und Lateinamerikaner

Auch für lateinamerikanische Kunstschaffende ist es ein historisches Jahr. Der mexikanische Filmemacher Guillermo del Toro wird mit seiner «Frankenstein»–Verfilmung zum meistnominierten, lateinamerikansichen Produzenten. Der puerto–ricanische Schauspieler Benicio del Toro avanciert zum meistnominierten Lateinamerikaner in der Kategorie «Bester Nebendarsteller». 2001 gewann er einen Goldjungen für seine Leistung in «Traffic – Macht des Kartells», 2004 wurde er mit einer Nominierung für «21 Gramm» bedacht. Jetzt folgt die dritte Nominierung. Zum zweiten Mal ist die mexikanisch–amerikanische Produzentin Yvett Merino in der Kategorie «Bester animierter Spielfilm» nominiert. Zuvor war sie bereits die erste Lateinamerikenerin, die in dieser Kategorie antrat.