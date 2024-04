98. Geburtstag von Queen Elizabeth II.: Sarah Ferguson begeht Fehler

Bewegender Beitrag von Sarah Ferguson

«Heute gedenken wir Ihrer verstorbenen Majestät, Königin Elizabeth II., an ihrem 97. Geburtstag. Danke für alles, was du uns gelehrt hast, dafür, eine standhafte Anführerin zu sein und eine gute Freundin. Du wirst schmerzlich vermisst», schreibt die 64–Jährige in dem sozialen Netzwerk zu einem Bild der freudestrahlenden Queen auf dem Balkon des Buckingham Palasts. Doch in ihrem herzergreifenden Beitrag ist Ferguson ein Malheur unterlaufen. Queen Elizabeth II. wäre am 21. April dieses Jahres 98 Jahre alt geworden, und nicht 97, wie in Fergusons Instagram–Post zu lesen ist.