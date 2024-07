«99 - Wer schlägt sie alle?»: Panagiota Petridou ist neue Moderatorin

Bereits im März wurde bekannt, dass Sat.1 den Namen der Sendung von «99 – Eine:r schlägt sie alle!» in «99 – Wer schlägt sie alle?» ändert. Die Spielregeln bleiben aber gleich: In sieben Folgen treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten in 98 herausfordernden Spielrunden gegeneinander an, dabei soll das grösste Allroundtalent ermittelt werden. Das Motto: Sei niemals der oder die Letzte! Im finalen Duell, dem 99. Spiel, kann der oder die Beste dann 99.000 Euro gewinnen.