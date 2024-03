«99 - Wer schlägt sie alle?» Sat.1 setzt Gameshow mit neuem Name fort

Beim Modus scheint sich nichts geändert zu haben. 100 Kandidaten treten in harmlosen bis kniffligen Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Wer die Aufgabe bewältigt, ist weiter. Der Letzte, der übrig bleibt, muss gehen. So geht es weiter, 99 Spiele lang. Wer alle 99 Konkurrenten besiegt und übrig bleibt, gewinnt 99.000 Euro.