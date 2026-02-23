«A Knight of the Seven Kingdoms»: So geht es nach Staffel eins weiter

Zu den neuen Figuren, denen Dunk und Egg nun offenbar begegnen, gehören Lady Rohanne Webber, auch bekannt als die «Rote Witwe», und Ser Konstans Osgrau, zwei Rivalen, die in einen erbitterten Streit verwickelt sind. Staffel zwei wird laut Showrunner Ira Parker das Thema «Loyalität und vielleicht auch blinde Loyalität» behandeln. Das verriet er im Interview mit «IGN». Dort erklärte er auch: «Wir sind wieder ziemlich nah am Buch geblieben.»