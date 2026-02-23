«A Knight of the Seven Kingdoms»: So geht es nach Staffel eins weiter

Das Finale der ersten Staffel von «A Knight of the Seven Kingdoms» ist da. Die Fans des «Game of Thrones»–Ablegers müssen sich von Dunk und Egg aber nur auf Zeit verabschieden. HBO hat das Prequel bereits vor Ausstrahlung der ersten sechs Folgen verlängert.
Offenbar hat man damit gerechnet, dass Peter Claffey (29) als Ser Duncan der Grosse, ein niederer Heckenritter, und Dexter Sol Ansell (11) als Prinz Aegon «Egg» Targaryen, «Dunks» junger Knappe, beim TV–Publikum ankommen. Den ersten sechs Folgen, die auf HBO Max zu sehen sind, hat es weder an Wortwitz noch der blutigen Brutalität gefehlt, die die Fans von Westeros kennen.
Als Vorlage der Spin–off–Serie dient die «Heckenritter»–Trilogie von «Game of Thrones»–Schöpfer George R.R. Martin (77, «Das Lied von Eis und Feuer»). Nach dem Turnier in Aschfurt, Hauptschauplatz von Staffel eins, ziehen Dunk und Egg nun weiter. Das ist über Staffel zwei bereits bekannt. Wer das Finale von Season eins noch nicht gesehen hat, sollte hier nicht weiterlesen.
Achtung, Spoiler!
Am Ende von Staffel eins wird klar, dass Dunk und Egg ein Team bleiben. Und das obwohl Eggs Vater, Prinz Maekar Targaryen (Sam Spruell), Dunks Bitte ablehnt, Egg als Knappe mit auf seine Reise zu nehmen: «Aegon ist vom Blut des Drachen, er kann nicht in Gräben schlafen...» Egg schliesst sich dennoch dem Heckenritter an, was seinem Vater erst zu spät bewusst wird.
Welche neuen TV–Abenteuer auf Dunk und Egg zukommen, ist noch nicht bekannt. Es scheint aber kurzweilig weiterzugehen. Wie die erste Staffel wird auch die zweite Season von «A Knight of the Seven Kingdoms» wohl aus sechs halbstündigen Episoden bestehen.
Und auch für die neuen Folgen gibt es eine Buchvorlage von George R.R. Martin, nach «Das Urteil der Sieben» ist es dieses Mal «Das verschworene Schwert». Die Handlung des zweiten Teils der «Heckenritter»–Trilogie spielt einige Zeit nach den Ereignissen der ersten Staffel.
Zu den neuen Figuren, denen Dunk und Egg nun offenbar begegnen, gehören Lady Rohanne Webber, auch bekannt als die «Rote Witwe», und Ser Konstans Osgrau, zwei Rivalen, die in einen erbitterten Streit verwickelt sind. Staffel zwei wird laut Showrunner Ira Parker das Thema «Loyalität und vielleicht auch blinde Loyalität» behandeln. Das verriet er im Interview mit «IGN». Dort erklärte er auch: «Wir sind wieder ziemlich nah am Buch geblieben.»
Wann startet die zweite Staffel?
Die Serie wurde im November 2025 für eine zweite Staffel verlängert, die voraussichtlich im Jahr 2027 anlaufen wird, wie «Variety» berichtete. Gedreht wird demnach in Belfast und angeblich auch Spanien. Die beiden Hauptdarsteller Peter Claffey und Dexter Sol Ansell sind wieder mit dabei. Wer dieses Mal mit ihnen vor der Kamera steht, ist noch nicht bekannt.
Wie viele Staffeln von «A Knight of the Seven Kingdoms» wird es geben?
Obwohl George R.R. Martin angeblich zahlreiche Entwürfe für Geschichten rund um Dunk und Egg parat und diese mit dem Serienschöpfer geteilt hat, soll HBO bislang nur Interesse an drei Staffeln von «A Knight of the Seven Kingdoms» bekundet haben, die auf den drei bereits veröffentlichten Büchern basieren. Eine Verlängerung soll aber nicht ausgeschlossen sein.
Weiterer «Game of Thrones»–Ableger geht bald weiter
«Game of Thrones»–Fans können sich vor der Fortsetzung von «A Knight of the Seven Kingdoms» auch noch auf Staffel drei von «House of the Dragon» freuen. Die nächsten Episoden des Spin–offs, das vor den «Heckenritter»–Abenteuern spielt, werden ab dem kommenden Juni zu sehen sein.