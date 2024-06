«A Quiet Place: Tag Eins»: Der Sturm vor der Ruhe

Der nervenaufreibende Niedergang der Menschheit

«A Quiet Place» setzte in medias res ein, warf das Publikum also mitten in eine Apokalypse, der die meisten Menschen bereits zum Opfer gefallen waren. Genauer gesagt begann die Haupthandlung des Streifens 470 Tage nach der Alien–Invasion und konzentrierte sich auf die fünfköpfige Abbott–Familie rund um Vater Lee (Krasinski) und Mutter Evelyn (Emily Blunt, 41), die sich bereits raffiniert an ein Leben in kompletter Stille angepasst hatte.