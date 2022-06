«A Tribute to Bob Saget» und Co.: Diese Specials zeigt Netflix im Juni

A Tribute to Bob Saget

Am 10. Juni zeigt Netflix nach dem Tod von Bob Saget (1956-2022) eine ihm gewidmete Show. Der Schauspieler, der die Rolle des Danny Tanner in der Sitcom «Full House» von 1987 bis 1995 spielte, starb am 9. Januar im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Kopfverletzung. Neben seinen Schauspielrollen trat Saget auch als Stand-up-Comedian und Moderator auf. In «A Tribute to Bob Saget» blicken Freunde und Familie auf seine Karriere zurück. Moderiert wurde die Show von drei von Sagets engsten Freunden: «Full House»-Kumpel John Stamos (58), Musiker John Mayer (44) und Komiker Jeff Ross (56).