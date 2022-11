Hilary Duff gegen Veröffentlichung

«Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life» (zu Deutsch: «Eine unvollständige Geschichte eines unvollständigen Lebens») sollte ursprünglich am 15. November erscheinen. Die Entscheidung, die Veröffentlichung zu verschieben, kommt kurz nachdem Hilary Duff (35) den Verlag öffentlich dafür kritisiert hatte. Der «Daily Mail» gegenüber hatte sie diesem vorgeworfen, das Buch so schnell herauszubringen, «um aus der Tragödie Kapital zu schlagen, ohne eine angemessene Zeit verstreichen zu lassen oder sich die Sorgfalt zu nehmen, um die Fakten zu überprüfen». Duff und der Sänger waren Anfang der 2000er ein Paar.