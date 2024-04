Aaron Carter: Zwillingsschwester veröffentlicht posthum eine Single

Tot in der Badewanne gefunden

Aaron Carter wurde am 5. November 2022 im Alter von 34 Jahren tot in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, entdeckt. Eine Haushälterin hatte ihn in der Badewanne gefunden. Eine Autopsie ergab, dass der Bruder von Popstar Nick Carter (44) in seiner Badewanne ertrunken ist, nachdem er Drogen genommen hatte. Bereits zwei Tage nach seinem Tod wurde ein Album mit dem Titel «Blacklisted» veröffentlicht, später jedoch wieder aus den Streaming–Diensten entfernt.