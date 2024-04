Aaron Taylor-Johnson spielt in «28 Days Later»-Fortsetzung mit

«28 Years Later» nimmt Form an. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass an einer Fortsetzung zu «28 Days Later» und «28 Weeks Later» gearbeitet werden soll. Nun steht fest, dass Aaron Taylor–Johnson (33), Jodie Comer (31) und Ralph Fiennes (61) die Hauptrollen in dem Horrorfilm übernehmen. Das berichtet das Film–Portal «Deadline».