Ab April moderiert Jörg Pilawa «Das grosse Allgemeinwissensquiz»

«Jörg Pilawa ist der perfekte Gastgeber»

«Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich darauf verlassen: Am Donnerstagabend wird in Sat.1 gequizzt», so Sat.1–Chef Marc Rasmus. «Mit ‹Das grosse Allgemeinwissensquiz› wächst unser Programmangebot an diesem Abend und Jörg Pilawa ist der perfekte Gastgeber dafür.»