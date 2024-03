Ab aufs Bike: So wird das Fahrrad fit für den Frühling

Die Fahrradsaison geht los! Egal ob für den Weg zur Schule, zur Arbeit, die Fahrt zum Supermarkt oder einfach aus Freude an der Tätigkeit selbst: Das Fahrrad gehört in Deutschland zu den beliebtesten Fortbewegungsmitteln – besonders in den warmen Jahreszeiten. Doch bevor das Zweirad im Frühling wieder erstmals auf die Strasse darf, sollte es gründlich gepflegt und vorbereitet werden. Denn das macht nicht nur das Fahren leichter, sondern erhöht auch die Sicherheit und Lebensdauer des Fahrrads. Das ist zu tun: