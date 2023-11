Ab in den Schnee: Diese Skigebiete lohnen sich in dieser Saison

Die zehn teuersten Gebiete finden sich laut der Erhebung derweil ausschliesslich in Österreich, Italien und der Schweiz. Zermatt im Kanton Wallis hat etwa das höchstgelegene Skigebiet Europas und rund 322 Kilometer an Pisten zu bieten – landet mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 250 Euro aber auch auf Rang drei der teuersten Angebote. Vier Euro teurer wird es sogar noch in der österreichischen Region Obergurgl–Hochgurgl. Dafür wird hier für den Luxus–Winterurlaub von Ötztal Tourismus ein «exklusives Skivergnügen» in einem «der schneesichersten Skigebiete der Alpen» versprochen. Passend dazu lautet der Slogan «Gurgl. Diamond of the Alps» – und ein Diamant kostet eben.