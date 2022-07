Ab in den Urlaub: Die besten Navi-Apps fürs Auto

Längst gehören die Zeiten, in denen man auf dem Beifahrersitz umständlich Karten falten musste, der Vergangenheit an. Stattdessen haben die Insassen heute die Karten der Welt in ihren Hosentaschen - wenn sie die richtige App benutzen. Diese Anwendungen navigieren Urlauber zuverlässig über Europas Strassen.