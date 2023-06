Ab ins Eton College: Macht es Prinz George Vater William gleich?

Aktuell ist Prinz George noch an der Lambrook Vorbereitungsschule in Berkshire eingeschrieben - ebenso wie seine beiden jüngeren Geschwister, Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Dort werden Schülerinnen und Schüler von 3-13 Jahren unterrichtet. Prinz George wird am 22. Juli dieses Jahres zehn, etwas Zeit bliebe also ohnehin noch.