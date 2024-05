ABBA erhalten prestigeträchtigen Orden von König Carl XVI. Gustaf

Alle vier Mitglieder der ikonischen Popgruppe ABBA haben am Freitag (31. Mai) in Schweden einen prestigeträchtigen Orden erhalten. Agnetha Fältskog (74), Björn Ulvaeus (79), Benny Andersson (77) und Anni–Frid Lyngstad (78) waren allesamt im Königlichen Schloss in Stockholm anwesend, um die Auszeichnung aus den Händen von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (78) und seiner Ehefrau Königin Silvia (80) entgegenzunehmen.