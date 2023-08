Diese Nachricht wird Fans der legendären schwedischen Supergruppe ABBA mit Sicherheit verzücken: Sängerin Agnetha Fältskog (73) hat auf ihrem Instagram–Kanal eine neue Single angekündigt. Sie trägt den Titel «Where Do We Go From Here?», und wird am morgigen Donnerstag (31. August) exklusiv in der britischen Radiosendung «Breakfast Show» mit Zoe Ball (52) auf BBC Radio 2 präsentiert.