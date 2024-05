ABBA-Sieg und mehr: Spannende Fakten zum ESC-Gastgeber Schweden

Beliebter Austragungsort

1958 nahm Schweden an dem seit 1956 stattfindenden Songcontest erstmals teil. Alice Babs erreichte dabei den vierten Platz. Neben Loreen und ABBA konnten Herreys, Carola (57), Charlotte Nilsson (49) und Måns Zelmerlöw (37) siegen. Nach ihren Erfolgen fand der Musikwettbewerb drei Mal in Stockholm, ein Mal in Göteborg und vor 2024 zwei Mal in Malmö statt. Ein drittes Mal geht es nun nach Malmö, der drittgrössten Stadt Schwedens. Sie liegt in der historischen schwedischen Provinz Schonen und ist mit der Öresundbrücke mit dem gegenüber liegenden Kopenhagen, der Hauptstadt Dänemarks verbunden. Der ESC wird in der Malmö Arena steigen. In der Halle wurde bereits 2013 der Wettbewerb ausgetragen. Für Schweden an den Start gehen die Zwillingsbrüder Marcus & Martinus mit «Unforgettable».