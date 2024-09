ABBA-Star Björn Ulvaeus heiratet seine «dritte grosse Liebe»

Bereits 2023 hatte Ulvaeus in der schwedischen Talkshow «Bianca» von der neuen Frau an seiner Seite geschwärmt und sie als seine «dritte grosse Liebe» bezeichnet. Sein Instagram–Post zur Vermählung verrät nähere Details zu ihrem Kennenlernen. Dort heisst es: «Sie lernten sich 2021 in Nürnberg anlässlich der Veröffentlichung von Abbas letztem Album ‹Voyage› kennen und begannen im Frühjahr 2022, miteinander auszugehen.»