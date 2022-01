ABBA-Star Björn Ulvaeus startet Radioshow bei Apple Music Hits

Björn Ulvaeus (76) startet eine eigene Radioshow auf Apple Music Hits. Wie das Radioprogramm von Apple Music in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird das ABBA-Gründungsmitglied in der vierteiligen Serie «Björn from ABBA and Friends» mit verschiedenen Wegbegleiterinnen und -begleitern über alles rund um die Kultband sprechen.