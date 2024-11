Abbruch nach nur einer Nacht bei «Bauer sucht Frau»

In ihrem nachträglichen Minischeunenfest hatte sich Saskia (35) dafür entschieden, beide Bewerber für eine Hofwoche dazubehalten. In Folge sieben von «Bauer sucht Frau» (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+) wird der Weihnachtsbaumerzeugerin eine weitere Entscheidung abgenommen. Raik (24) zieht sich nach einer durchwachten Nacht freiwillig zurück. Zu dritt kann er nicht aus sich herauskommen, fürchtet er. Der Weg ist also frei für Martin (30).