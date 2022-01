Abdullah II.: König auf dem Pulverfass

Von Konflikten geprägt

Abdullah II. lebt und wirkt nicht in den komfortablen Wohlfühlzonen westlicher Könighäuser wie in den Niederlanden, in Schweden oder Norwegen. Er ist König eines Landes mit konstitutioneller Monarchie. Der Herrscher, der sich auch als Beschützer der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem sieht, dem drittwichtigsten Heiligtum des Islam, ist Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der Streitmächte eines arabischen Landes von zehn Millionen Einwohnern, das von inneren und äusseren Konflikten geprägt ist. Auf seinen Vater und Vorgänger König Hussein wurden über 30 Attentate verübt, die er allesamt überlebt hatte. Der Urgrossvater König Abdullah I. wurde 1951 in Jerusalem erschossen.