«Abenteuer»: Moderatorin Alina Merkau zieht für ein Jahr nach Ibiza

«Das wird grossartig»

Auf ihrem Instagram–Account verriet sie am Wochenende: «Leute wir haben's getan. Nach langer Vorbereitung verlassen wir heute für 1 Jahr Deutschland und verlagern den Lebensmittelpunkt nach Ibiza.» Es sei «ein riesen Abenteuer». Zunächst sei eine Urlaubswoche geplant, danach sollen die Kinder aber Schule und Kindergarten besuchen. «Das wird grossartig! Es wird auch herausfordernd!» Doch man lebe nur einmal. Und sie habe noch niemanden erlebt, der nach so einem Jahr meinte, man hätte es lieber sein lassen sollen.