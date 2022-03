Abfindung und Alimente: Kelly Clarksons teure Scheidung ist durch

Im Juni 2020 hat Sängerin Kelly Clarkson (39) bereits die Scheidung von Brandon Blackstock (45) eingereicht. Diese ist nun endlich durch, wie unter anderem die US-Seite «People» meldet. Dem Bericht zufolge eine teure Angelegenheit für den Star: So sei eine einmalige Zahlung in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar festgelegt worden, die Blackstock zustehe. Und auch in Zukunft wird viel Geld folgen.