Abgesagte Taylor-Swift-Konzerte: CIA verrät Details zu Anschlagsplänen

Taylor Swift brach ihr Schweigen

Erst vor einer Woche äusserte sich Taylor Swift erstmals zu der Konzert–Absage. In einem Post auf Instagram schrieb sie am 22. August: «Die Absage unserer Konzerte in Wien war schrecklich. Der Grund für die Absagen erfüllte mich mit einem neuen Gefühl der Angst und einer enormen Menge an Schuldgefühlen, weil so viele Leute geplant hatten, zu diesen Shows zu kommen.» Sie sei den Behörden aber sehr dankbar, betonte sie: «Denn dank ihnen trauerten wir um Konzerte und nicht um Menschenleben.»