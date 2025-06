Abgesagte Taylor-Swift-Konzerte in Wien: Anklage gegen Syrer erhoben

Taylor Swift dankte Sicherheitsbehörden

Der vereitelte Terroranschlag in Wien hatte Taylor Swift selbst im vergangenen Jahr mit den Worten kommentiert: «Die Absage unserer Konzerte in Wien war schrecklich. Der Grund für die Absagen erfüllte mich mit einem neuen Gefühl der Angst und einer enormen Menge an Schuldgefühlen, weil so viele Leute geplant hatten, zu diesen Shows zu kommen», schrieb sie damals auf Instagram. «Aber ich war den Behörden auch so dankbar, denn dank ihnen trauerten wir um Konzerte und nicht um Menschenleben.»