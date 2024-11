Abgesetzt! Elton-John-Musical floppt am Broadway

Kein Erfolg trotz starker Vorlage

Dabei schien die Vorlage vielversprechend: Das Leben der US–Sängerin Tammy Faye Messner (1942–2007), in den 1970er– und 1980er–Jahren als Ehefrau des skandalumwitterten Fernsehpredigers Jim Bakker (84) bekannt, bot genügend Stoff. Von Elton John persönlich unterstützt, feierte das Musical 2022 in London Premiere – und erntete in Grossbritannien überwiegend positive Resonanz. Vier Olivier Awards, darunter als bestes Musical, ebneten schlussendlich auch den Weg an den berüchtigten Broadway.