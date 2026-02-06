«Abgesoffen»: Reinhold Beckmann muss seine Wohnung verlassen

Kurz vor seinem 70. Geburtstag am 23. Februar steht Moderator Reinhold Beckmann (69) vor einem unerwarteten Problem. Wegen eines Wasserschadens in seiner Wohnung muss er sich für den Übergang ein neues Zuhause suchen.
«Es regnete durch das ganze Haus»
«Ich bekam die Nachricht, dass meine Wohnung abgesoffen ist, sodass da nichts mehr zu retten ist», schildert der Wahlhamburger die dramatischen Umstände am Freitagabend in der «NDR Talk Show»(22 Uhr) . Er lebe in einem älteren Gebäude, «in so einer Fabrik». Über ihm wohne ein Reeder, der «einen falschen Boiler installiert» hatte. «Der implodierte und hat das ganze Haus unter Wasser gesetzt. Das hat zwei Tage lang keiner mitbekommen und es regnete durch das ganze Haus.»
Mit enormen Folgen auch für Beckmanns Wohnung: «Die ganze Küche ist kaputt und es braucht, glaube ich, ein Jahr um das ganze Haus wieder auf Vordermann zu kriegen.» Deshalb muss er ungeplant ausziehen. Er sei gerade dabei, seine Koffer zu packen, so der Moderator weiter. «Da merkst du, du verlierst ein Zuhause, dass du sehr geliebt hast. Du bist jetzt einfach gezwungen, auszuziehen und dir was Neues zu suchen.»
Auch diese Promis sind zu Gast
Neben Beckmann begrüssen Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen in der heutigen Ausgabe auch Schauspieler Jan van Weyde, Sänger Wincent Weiss, Schauspielerin Rebecca Immanuel, Moderatorin Laura Larsson, Sportmoderatorin Lea Wagner sowie Vertreter des Seniorenheims «Residenz Heideblüte» in Schneverdingen, das durch TikTok–Tanzvideos bekannt wurde.