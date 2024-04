Ablenkung in schwerer Zeit: William und George geniessen Fussballspiel

Familie ist in Anmer Hall

Das Fussballspiel ist der erste öffentliche Auftritt von Prinz William, seit seine Ehefrau Prinzessin Kate (42) ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat. Die Familie soll die Osterferien zusammen mit Kates Eltern Carole (69) und Michael Middleton (74) auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk verbringen. Die drei Kinder von William und Kate, Prinz George, Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), kehren offenbar am 17. April in die Schule zurück.