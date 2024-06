Abnehmspritze? Daniela Büchner wehrt sich gegen Ozempic-Gerüchte

Die Kommentare über Ozempic und Co. setzen Daniela Büchner offenbar aber auch emotional zu. «Das Problem ist, man kann es nie allen recht machen. Als ich früher ein Foto gepostet habe, hiess es, ich sei zu dick, wie könne ich mich so zeigen? Nun habe ich stark abgenommen und es heisst, ich sei zu dünn oder sehe ‹eingefallen› aus. Was denn nun?», so die Witwe von Jens Büchner (1969–2018) zu «Bild».