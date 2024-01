Abräumer ZDF: Handballer siegen auch im TV-Quotenduell

Angesichts der starken Handball–Konkurrenz hatten andere Sendungen das Nachsehen: Wie «DWDL.de» weiter berichtete, verlor etwa im Ersten die Serie «Haus aus Glas» an Tag zwei der Ausstrahlung an Reichweite. Die Folgen drei und vier sahen sich 3,5 und 3,17 Millionen Menschen an. Meistgesehene Sendung in der ARD war am gestrigen Abend die «Tagesschau» mit einer Reichweite von etwas mehr als 6 Millionen. Danach schalteten wohl viele zum ZDF um.