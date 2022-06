Absage für «Strawberries & Creem»-Festival: Briten lassen Lil Wayne nicht einreisen

Es sollte sein erstes UK-Konzert seit 14 Jahren werden: Jetzt musste Lil Wayne (39) seinen Auftritt beim «Strawberries & Creem»-Festival am kommenden Wochenende in Cambridge absagen. In einem Statement erklärten die Veranstalter: «Aufgrund extremer Umstände, die ausserhalb unserer Kontrolle oder unseres Einflusses liegen, bedauern wir sehr, euch mitteilen zu müssen, dass es Lil Wayne nicht möglich ist, am Samstag, den 18. Juni beim Festival aufzutreten.»