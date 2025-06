Absage in letzter Minute: Prinzessin Kate lässt Royal Ascot sausen

Viele Auftritte für Prinzessin Kate

Prinzessin Kate will nach ihrer Krebsdiagnose im vergangenen Jahr schrittweise in die Öffentlichkeit zurückkehren. In den vergangenen Tagen hat sie bereits an mehreren Veranstaltungen teilgenommen – darunter die Militärparade Trooping the Colour, die jährliche Zeremonie des Hosenbandordens und ein Auftritt in London. Ihre Absage für Royal Ascot kommt britischen Medienberichten zufolge dennoch überraschend.