Absage seiner Sommer-Tour: Olly Murs musste sich Knie-OP unterziehen

Der «Heart Skips a Beat»-Sänger kündigt ausserdem an, dass alle seine diesjährigen Konzerte im Sommer nicht stattfinden könnten. Er müsse sich auf seine Reha und seine Genesung konzentrieren. «Es tut mir so verdammt leid», wendet er sich an seine Fans. «Ich werde euch alle auf dem Laufenden halten, wie es mir geht!» Die Konzerte waren von Juni bis September in verschiedenen Städten Grossbritanniens geplant.