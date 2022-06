Absatzhöhe bis Passform: Tipps für einen sicheren Gang in High Heels

Üben, üben, üben

Wer nicht an das Laufen in hohen Schuhen gewohnt ist, sollte klein anfangen und die Absatzhöhe nach und nach steigern. Für den Anfang empfiehlt sich eine Höhe von fünf bis sieben Zentimetern. Um sicher zu werden und selbstbewusst in High Heels laufen zu können, ist es gut, so oft es geht, Schuhe mit Absatz zu tragen und den Gang darin so oft wie möglich zu üben. Das geht auch zu Hause im Wohnzimmer zur Lieblingsmusik. Neue Schuhe einzulaufen, erhöht ausserdem den Tragekomfort im Alltag.