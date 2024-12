«Abscheulich»: Jay-Z wehrt sich gegen Vergewaltigungsvorwürfe

Jay–Z wirft Anwalt Erpressung vor

Jay–Z veröffentlichte noch am Sonntag auf dem Roc–Nation–X–Account (ehemals Twitter) eine ausführliche Stellungnahme und bezeichnete die Klageschrift als einen «Erpressungsversuch». Die Anschuldigung sei falsch. Gegen Anwalt Tony Buzbee wetterte er: «Er hatte damit gerechnet, dass die Art dieser Anschuldigungen und die öffentliche Aufmerksamkeit mich zu einem Vergleich veranlassen würden. Nein, Sir, es hatte den gegenteiligen Effekt! Es hat mich dazu gebracht, Sie in sehr öffentlicher Weise als den Betrüger zu entlarven, der Sie sind. Also nein, ich werde Ihnen keinen roten Penny geben!» Die Anschuldigungen seien «so abscheulich, dass ich Sie inständig bitte, eine Strafanzeige zu erstatten, keine Zivilanzeige! Wer ein solches Verbrechen an einem Minderjährigen begeht, sollte eingesperrt werden, meinen Sie nicht auch? Diese mutmasslichen Opfer hätten in diesem Fall echte Gerechtigkeit verdient».