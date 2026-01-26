Abschied aus London? Tom Cruise räumt überraschend sein Penthouse

Cruise schwärmte von seiner Wahlheimat

Seit seinem Einzug 2021 hatte sich Tom Cruise in London offenbar bestens eingelebt. Morgens soll er durch den Hyde Park gejoggt sein, liess sich Fish and Chips schmecken und flog per Helikopter in die englische Landschaft. «Ich bin wohl ein Anglophiler», bekannte der Schauspieler 2022 in einem Interview mit «Mirror». «Ich verbringe viel Zeit in Grossbritannien und das nicht nur aus beruflichen Gründen. Ich liebe es einfach, hier zu sein.» Der Schauspieler hat viele seiner Filme, insbesondere die «Mission: Impossible»–Reihe, in und um London gedreht.