Abschied bei «Alles was zählt»: Matthias Brüggenolte steigt aus

Seit 2020 ist Matthias Brüggenolte (46) in der RTL–Daily «Alles was zählt» (Montag bis Freitag, 19:05 Uhr) in der Rolle des Justus Albrecht zu sehen. Doch nun heisst es Abschied nehmen. Wie der Sender RTL berichtet, ist der Schauspieler am 7. Januar zum letzten Mal in der Serie.