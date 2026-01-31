Abschied bei «SOKO Leipzig»: Marco Girnth stirbt den Serientod

Trotz der Freude über den gelungenen Ausstieg fällt dem Schauspieler der Abschied von seiner Paraderolle nicht leicht. «Es bricht mir das Herz, meine Serienfigur Jan Maybach aus dem Kreis seiner tollen Kollegen treten zu lassen», gab er in einem Statement zum Serien–Aus zu. Gleichzeitig blickt Girnth nach vorn: «Ich freu' mich auf alles, was da jetzt Neues auf mich zukommen wird, auf die Räume, die frei werden und die ich gerne noch füllen möchte.»