Abschied einer Legende: Alexandra Popp beendet ihre DFB-Karriere

Bei der deutschen Fussballnationalmannschaft der Frauen geht eine lange und erfolgreiche Ära zu Ende. Wie der DFB am Montag bekannt gab, beendet Alexandra Popp (33) ihre Karriere im Trikot der DFB–Elf. Auch ihr Verein, der VfL Wolfsburg, veröffentlichte das entsprechende Statement von Popp via YouTube. Am 28. Oktober 2024 wird sie beim Freundschaftsspiel gegen Australien in Duisburg zum 145. und letzten Mal das Dress mit dem Adler auf der Brust in einem offiziellen Spiel tragen. Dort schliesst sich ein Kreis: Popp startete ihre Nationalmannschaftskarriere im A–Team des DFB am 17. Februar 2010, ebenfalls in Duisburg.