Abschied! Peter Urban kommentiert den ESC zum letzten Mal

Peter Urban (74) wird den Eurovision Song Contest (ESC) in diesem Jahr zum 25. und letzten Mal kommentieren. Das teilte der NDR am Mittwoch mit. Mit dem Finale am 13. Mai werde er von dieser Aufgabe Abschied nehmen, heisst es in der Mitteilung. Der NDR-Journalist, Radio- und TV-Moderator begleitet den Musikwettbewerb bereits seit der Austragung 1997 in Dublin. 2013 verabschiedete sich Urban offiziell in den Ruhestand, war aber weiterhin als Kommentator der beiden ESC-Halbfinale und des ESC-Finales tätig.