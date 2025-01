Abschied! TV-Show «Ringlstetter» geht in die letzte Runde

Hochkarätige Gäste zum Abschied

In den 14 neuen Folgen werden unter anderem Stars wie Geigenvirtuose David Garrett, Moderatorin Esther Sedlaczek, Hundetrainer–Star Martin Rütter, Musiker Max Giesinger und «Tatort»–Star Jan Josef Liefers am Schreibtisch von Hannes Ringlstetter Platz nehmen. Den Auftakt machen am 6. Februar Koch–Influencer Noah Hansen und Kult–Moderator Fritz Egner.