Abschied vom «Tatort»: Stefanie Reinsperger hört als Rosa Herzog auf

«Werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen»

«Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen», wird Reinsperger zitiert. «Ich freue mich aber jetzt auf neue Projekte, Rollen und Arbeitsbegegnungen.» Dazu gehören weitere Auftritte am Wiener Burgtheater, an dem sie bereits ab 2014 tätig war und zu dem sie bereits in der Spielzeit 2024/25 als Ensemblemitglied zurückkehrte. «Nach einer wundervollen, intensiven und spannenden Zeit nehmen Rosa Herzog und ich jetzt Abschied vom ‹Tatort› Dortmund», betonte die 37–Jährige.