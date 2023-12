Abschied von Anne Will: So geht es mit ihrem Polittalk weiter

Eine Polittalk–Ära ist zu Ende. Nach 16 Jahren und 553 Sendungen führte die beliebte Moderatorin Anne Will (57) am Sonntagabend, dem 3. Dezember, ein letztes Mal durch die nach ihr benannte Gesprächsrunde im Ersten. Zum Abschied hatte Will unter dem Titel «Die Welt in Unordnung – Ist Deutschland den Herausforderungen gewachsen?» unter anderem den Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (54) geladen.