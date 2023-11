Abschied von Fernsehmagier Peter Kersten: Der «Zauberpeter» ist tot

Peter Kersten (1943–2023) ist tot. Der besonders in der DDR bekannte, ehemalige Fernsehmagier verstarb am Dienstagabend «nach langer schwerer Krankheit in einem Hospiz in Radebeul», wie sein Anwalt dem «MDR» bestätigt hat. Besonders in den 1980er Jahren verzauberte Kersten im DDR–Fernsehen ein Millionenpublikum, und war auch über die Landesgrenzen hinaus als «Zauberpeter» bekannt. Er wurde 80 Jahre alt.